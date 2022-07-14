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Уничтожен склад боеприпасов оккупантов вблизи Херсона, рашисты убегают в панике, - СтратКом ВСУ

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Уничтожен склад боеприпасов оккупантов вблизи Херсона, рашисты убегают в панике, - СтратКом ВСУ
Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов вблизи Херсона.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Херсона снова пылает склад с "селитрой и гуманитаркой". Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету бегущих в разные стороны орков и в спешке вывозимых как награбленное, так и привезенное с собой.

Местные жители сообщают, что часть из орков в панике переодеваются в гражданскую одежду и с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт", — говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    Андрій Андрійович Піонтковський вирахував звільнення Хе6рсону десь на 14-16 серпня. Хотілося б раніше. Подивимось.
  • John Cane 6e99dba6
    Ага вчера на эфире с фейгиным эот пионтковский оправдывал дерьмака и критиковал Спартс ,называя её чуть ли не трамписткой-агенткой кремля .Хотя до того ещё до войны называл этого же дерьмака агентом кремля сливши дело вагнеровцев
  • Воьлодимир Омельянов
    Суки рашиські варвари горіть в пеклі це вам за обстріли наших міст і загибелі мирних громадян.
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