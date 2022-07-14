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В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок. ФОТО дня 21+

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Среди 12 погибших в результате обстрела Винницы российскими оккупантами есть маленький ребенок. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фотографии обнародовала ГСЧС.

"Мы не знали, что боль может быть бесконечной, а слезы – беспрестанными… Какие-либо слова здесь лишние. По состоянию на 12:40 – 12 погибших. Среди них – младенец… На месте страшной трагедии работают 90 спасателей, а также - кинологи и психологи", – добавили спасатели.

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В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок 01
В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок 02

В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок 03

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Топ комментарии

  • oleg1966
    Твари!!!!!!!!!!!!!!!
  • Моксим тоцЯк
    ****, ******* вже по бєлгороду
  • Hanka Panyanka
    русня не люди..., если может кто сомневался на 5 месяц войны, то почитайте, что они пишут насчет этого удара по Виннице...
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