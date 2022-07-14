В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок. ФОТО дня 21+

Среди 12 погибших в результате обстрела Винницы российскими оккупантами есть маленький ребенок. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!