В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок. ФОТО дня 21+
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Среди 12 погибших в результате обстрела Винницы российскими оккупантами есть маленький ребенок. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фотографии обнародовала ГСЧС.
"Мы не знали, что боль может быть бесконечной, а слезы – беспрестанными… Какие-либо слова здесь лишние. По состоянию на 12:40 – 12 погибших. Среди них – младенец… На месте страшной трагедии работают 90 спасателей, а также - кинологи и психологи", – добавили спасатели.