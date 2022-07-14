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В оккупированном Херсоне ожидают российских политтехнологов для подготовки "референдума", - разведка

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В оккупированном Херсоне ожидают российских политтехнологов для подготовки "референдума", - разведка
Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне готовятся к проведению "референдума" и усиливают пропаганду.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Херсоне распространяется второй номер российской газеты "Надднепрянская правда". По сравнению с первым выпуском, тираж увеличен в четыре раза - до 40 тысяч экземпляров. Среди заголовков газеты - "Херсон получит: паспорта, связь, российские банки", "Новости СВО" "Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся" и тому подобное", - отметили в ГУР МО.

Также, в оккупированном Херсоне ожидают прибытия из РФ группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение "референдума". Их планируют разместить в гостинице "Бордо", которая взята под усиленную вооруженную охрану.

"В помещении Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовых автомобилей рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12.07. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра.

На территорию мобильного госпиталя в Херсоне противником доставлено 2 ед. тентованных КамАЗов с раненым личным составом (около 40 человек)", - добавили в ГУР.

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Топ комментарии

  • A San
    Ітак приймають перемир'я для вивозу зерна. За цей час кацапи звозять нову зброю укріплюються і проводять референдуми і анексують наші землі . Далі погрожують ядерною дубиною. Я нічого не переплутав?
  • Бенина Мама
    "В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських ***********. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру."
    Пора Хаймарсам в этот театр на огонёк заглянуть.
  • Сергій Терещенко d61d5023
    это фейк для провоцирования ВСУ на удар по историческому центру города, в Херсоне хватает цехов предприятий и продуктовых баз с непосредственным подьездом ЖД, Судозавод, Паллада, Куйбышева, Коминтерна, Эра (это только на Острове), Петровский, продуктовая база на Паровозной, куча баз бывших СМУ на Николаевском шоссе. Тупые кацапюры
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