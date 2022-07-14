Новости • Война

Количество жертв ракетного удара РФ по Виннице возросло до 17, в том числе погибли 2 детей, - Офис Генпрокурора

8 47433
Количество жертв ракетного удара РФ по Виннице возросло до 17, в том числе погибли 2 детей, - Офис Генпрокурора
В результате обстрела Винницы российскими войсками погибли 17 человек, среди них двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В настоящее время известно о 17 погибших, в том числе 2 детей. Несколько десятков человек получили ранения. Значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения", - говорится в сообщении.

Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Читайте также: В результате ракетного удара россиян по Виннице погиб маленький ребенок. ФОТО дня 21+

Топ комментарии

  • Серьога Харківський
    Какого *** наши в ответ не ****** по городам *********. Какого *** молчат, почему не как в Израиле, обоссаный хамас ударил, Израиль в ответ ********* города Палестины. Почему наши дети гибнут а их ******** ходят спокойно по улицам. Города ********* должны быть в руинах, жители должны подыхать как свиньи каждый день, их дети должны быть с оторыаными головами и руками, *** ли ***** нет ответки никакой, ******* *****, мой Харьков разрушен в ***** мой район почти уничтожен с *** ли за поребриком эти ******* ходят и радуются жизни. Русню нужно уничтожать
  • Віталій Ковальчук 348eeb8a
    Керівник КБ "Луч" Коростильов гарантував за $40 млн (1.16 млрд грн) Розробку *********** системи ППО.
    Натомість всім відомий Вава за 6 млрд грн будував дороги
    Які стали у нагоді для рашистьких танків.
    Чому не ракети? Бо там нема 30%!
    Привіт Дерьмаку, Вава! Дивіться на фотки, хитродупі неукраїнці...
  • 18c49ed2
    Нет в преисподней такого проклятого места, которое заслуживает русня. Страна ублюдочного биомусора.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости