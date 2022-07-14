Количество жертв ракетного удара РФ по Виннице возросло до 17, в том числе погибли 2 детей, - Офис Генпрокурора
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В результате обстрела Винницы российскими войсками погибли 17 человек, среди них двое детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"В настоящее время известно о 17 погибших, в том числе 2 детей. Несколько десятков человек получили ранения. Значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения", - говорится в сообщении.
Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.