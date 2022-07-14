Молдове нужно современное оружие на случай нападения РФ, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что армию ее страны следует перевооружить на случай нападения России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Что мы будем делать, если Россия на нас нападет? Пошлем защищать нас армию с мотыгами? Мы не хотим, чтобы кто-то втягивал нас в войну, но это реальность, к которой мы должны быть готовы. Вся риторика оппозиции лжива, потому что ЕС заявил, что предоставляет нам нелетальное снаряжение, хотя нам нужны боеприпасы.Нам нужно серьезно проанализировать то, как оснащена Национальная армия. Если уже имеем армию, то мы не можем оставлять ее с деревянными мотыгами. Мы должны сделать элементарные вещи. Неправильно держать армию без какого-либо снаряжения, которое позволило бы ей защитить нас. Единственное обещание, которое мы имеем, дал нам Евросоюз, и он подразумевает нелетальное вооружение", - сказала Санду.

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Она добавила, что Республика Молдова была и остается мирной страной.

"Оружие нам нужно не для того, чтобы идти воевать с нашими соседями, как это делает Россия. Мы хотим быть в безопасности дома и не хотим, чтобы на нас кто-то нападал. Хотя наша оборонная система находится в очень плохом состоянии, если бы не было этой российской агрессии против Украины, мы, наверное, не стали бы особо обсуждать необходимость оснащения армии, но в условиях, когда мы видим, что Россия делает в Украине, было бы несерьезно не думать о том, как нам себя защитить, если с нами случится такая трагедия. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, но это не зависит от нас", - отметила Санду.