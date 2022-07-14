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Кулеба об ударе РФ по Виннице: Будем судить российских военных за каждую каплю украинской крови

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Кулеба об ударе РФ по Виннице: Будем судить российских военных за каждую каплю украинской крови
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетный удар россиян по Виннице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД сообщил в Twitter.

"В то время как в Гааге продолжается Конференция по ответственности РФ за преступления в Украине под руководством (министра иностранных дел Нидерландов) Вопке Гукстры, Россия совершает еще одно военное преступление. Среди пострадавших от ракетного удара по Виннице по меньшей мере один ребенок. Мы будем судить российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез", — подчеркнул министр.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

По состоянию на 13:30 14 июля известно о 17 погибших, в том числе двое детей.

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Топ комментарии

  • Kucher
    Судити потрібно не тільки тих хто вбиває зараз українів. Але й тих, хто багато чого не зробив для захисту України, перебуваючи при владі.
  • Sergey Panchuk 10c94014
    Та досить вже цих голослівних заяв! Дістало! Хто буде сидити? Де? Коли? Як?
  • Gordon Shamwej
    судити не треба - треба прсто вбивати
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