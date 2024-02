"Мы уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников", - представитель НАТО

В НАТО уверены, что Украина должным образом обеспечивает сохранность и учет оружия, которое она получает от союзников в реализации права на самооборону от российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из комментария официального представителя альянса на статью, ранее опубликованную Financial Times с заголовком ""НАТО и ЕС бьют тревогу в связи с риском контрабанды оружия Украиной" ("NATO and EU sound alarm over risk of Ukraine weapons smuggling").

"Союзники по НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины в героической защите своей страны. Мы помогаем отстаивать основное право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки. Мы уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников", - сказано в комментарии.

