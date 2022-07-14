Новости • Война

Украина контролирует каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов, - Залужный

6 44153
Украина контролирует каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Украина четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Залужный провел разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Традиционно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке. Заметил, что противник продолжает сосредоточивать свои основные усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить нас с занимаемых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм-Славьянск Лисичанск-Северск, Попасная-Соледарь. Нам удается отражать массированные атаки врага. На Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать наши территории", — рассказал главнокомандующий ВСУ.

В то же время Милли отметил эффективность работы ракетно-артиллерийских систем, в частности применения М142 HIMARS.

"Мы обсудили темпы и объемы поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит попадания в руки террористов", — подчеркнул Залужный.

Читайте: Информация о "контрабанде оружия" из Украины является массированной пропагандой РФ, - представитель ЕС Стано

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    Залужному вірю,
    Шапталі вірю.
    ОП і ЗЕ
    НЕ ВІРЮ!!!
  • Garry Grant
    Третій день в інформпросторі оця немотивована х#йня про контроль західної зброї. Хто це розігнав? А чи не андрьюшечка дєрьмак,щоб власну дупу прикрити?
  • drowsy_cat
    Відтоді, як Залужний заступив на цю посаду, українське військо регулярно проводило навчання на рівні оперативно-тактичного планування. Так що не треба перти на Залужного, гроші на озброєння виділяє не він.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости