Украина контролирует каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Украина четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Залужный провел разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Традиционно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке. Заметил, что противник продолжает сосредоточивать свои основные усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить нас с занимаемых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм-Славьянск Лисичанск-Северск, Попасная-Соледарь. Нам удается отражать массированные атаки врага. На Херсонском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают освобождать наши территории", — рассказал главнокомандующий ВСУ.

В то же время Милли отметил эффективность работы ракетно-артиллерийских систем, в частности применения М142 HIMARS.

"Мы обсудили темпы и объемы поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит попадания в руки террористов", — подчеркнул Залужный.

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