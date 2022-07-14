Войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря, - Воздушные Силы ВСУ

Сегодняшний обстрел Винницы РФ произвела из акватории Черного моря. Две ракеты рашистов Воздушные Силы ВСУ уничтожили.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 14 июля, около 11 часов российские оккупационные войска из акватории Черного моря нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр" с подлодки фактически по центру Винницы. Две ракеты были уничтожены зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил", - сказал он.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

По состоянию на 13:30 14 июля известно о 17 погибших, в том числе двое детей.

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