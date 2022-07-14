Обстрел Винницы войсками РФ: Число жертв возросло до 20, в том числе погибли 3 ребенка

Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 20, в том числе погибли трое детей.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Продолжается спасательная операция.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

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