Обстрел Винницы войсками РФ: Число жертв возросло до 20, в том числе погибли 3 ребенка
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Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 20, в том числе погибли трое детей.
Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Продолжается спасательная операция.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.