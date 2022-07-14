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Обстрел Винницы войсками РФ: Число жертв возросло до 20, в том числе погибли 3 ребенка

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Обстрел Винницы войсками РФ: Число жертв возросло до 20, в том числе погибли 3 ребенка
Число жертв ракетного удара по Виннице возросло до 20, в том числе погибли трое детей.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Продолжается спасательная операция.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. 

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Читайте: Ракетный удар РФ по Виннице: Пострадали около 90 человек, около полусотни из них в тяжелом состоянии. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Для глухих та сліпих у НАТО-Україні конче потрібні ракети дальньоого радіусу дії та визнайте вже нарешті лапотних терористів терористами...
  • Светлана Круп
    Израиль из-за одного терракта со спортсменами создал Комитет-Х. У нас счет жертв террактов уже идет за тысячи, и ни одна срань не почесалась сделать что-то для ответки кацапью.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    як там проходять переговори щодо зерна для вічно голодних негрів у форматі Україна-Росія-Туреччина?

    Хвилююся, що ці Вінниці та Миколаєви можуть їх зірвати.
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