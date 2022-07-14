Когда мы зайдем на территорию Херсона, увидим еще одну Бучу, - и.о. главы ОВА Бутрий
Такого мнения придерживается и. главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Когда мы зайдем на территорию Херсонщины, я думаю, что мы увидим еще одну Бучу", - сказал Бутрий на онлайн-брифинге в четверг.
Он отметил, что "орки звереют", усилили контроль и проверки.
По словам и.о. главы ОВА, жителям области желательно эвакуироваться, что можно сделать "через Васильевку Запорожской области", хотя "официальных выездов" не было с первых дней оккупации.
"Мы подключаем волонтеров к эвакуации и призываем людей по возможности оставить территорию", - рассказал Бутрий.
Он напомнил, что большая часть Херсонщины в настоящее время временно оккупирована РФ, при этом освобождено 44 населенных пункта, которые постоянно обстреливают российские войска.