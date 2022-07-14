Новости • Война

Когда мы зайдем на территорию Херсона, увидим еще одну Бучу, - и.о. главы ОВА Бутрий

7 57433
Когда мы зайдем на территорию Херсона, увидим еще одну Бучу, - и.о. главы ОВА Бутрий
После деоккупации Херсонской области станут известны преступления российских военных, подобные совершенным в Буче Киевской области.

Такого мнения придерживается и. главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда мы зайдем на территорию Херсонщины, я думаю, что мы увидим еще одну Бучу", - сказал Бутрий на онлайн-брифинге в четверг.

Он отметил, что "орки звереют", усилили контроль и проверки.

По словам и.о. главы ОВА, жителям области желательно эвакуироваться, что можно сделать "через Васильевку Запорожской области", хотя "официальных выездов" не было с первых дней оккупации.

Также читайте: Задокументировано более трех тысяч преступлений войск РФ в Киевской области, - Небытов

"Мы подключаем волонтеров к эвакуации и призываем людей по возможности оставить территорию", - рассказал Бутрий.

Он напомнил, что большая часть Херсонщины в настоящее время временно оккупирована РФ, при этом освобождено 44 населенных пункта, которые постоянно обстреливают российские войска.

Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    "Якщо на мапу великого будівництва накласти мапу вторгнення, то вас очікує великий сюрприз.
    Асфальт був Не для нас." (с)
  • 18c49ed2
    Кто же конкретно ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
  • Nadiya L c05ff053
    Денисова і була замінена на свого омбудсмена для того, щоб ми не чули про другу Бучу. Цей новий омбудсмен буде замовчувати злочини русні, це було зрозуміло, чому замінили Денисову, яка доводила до всього світу про злочини в Бучі. Геть з ОП Єрмака і Татарова, їм довіри немає!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости