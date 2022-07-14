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Россия - страна-террорист, которая совершает геноцид украинцев, это должен признать весь мир: Реакция украинских политиков на обстрел Винницы войсками РФ

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Россия - страна-террорист, которая совершает геноцид украинцев, это должен признать весь мир: Реакция украинских политиков на обстрел Винницы войсками РФ
Украинские политики прокомментировали ракетный удар российских оккупантов по Виннице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко отметил: "В центре моей родной Винницы сейчас — настоящий ад. Российские оккупанты попали в гражданские объекты, уже известно по меньшей мере о 12 погибших, среди которых маленький ребенок. Россия продолжает разрушать мирные украинские города, убивать детей и женщин. Россия — это государство-террорист, совершающее геноцид украинцев. Мир должен это признать и наказать путина и его банду".

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подчеркнула, что мир должен официально признать Россию террористическим государством и ввести санкции, которых до сих пор не знала история.

"Санкции, которые за считанные месяцы похоронят путинский режим! А ВСУ должны немедленно получить оружие, способное поражать самолеты и корабли, с которых запускают ракеты по украинским ТРЦ, многоэтажкам, больницам и детским садам", — добавила она.

Глава Киевского форума безопасности, экспремьер Арсений Яценюк заявил: "Очередное преступление нациста путина и его орды. Еще один трагический факт для тех, для кого до сих пор все "неоднозначно". Россия — страна-террорист. Это должно быть признано всем миром. Путин должен ответить на международном трибунале".

Партия "Голос" также призывает мир признать РФ государством-террористом.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Число жертв в результате удара составляет 20 человек, в том числе 3 ребенка.

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Топ комментарии

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Если бы в 2019 году переизбрали Пороха, у нас было бы чем ответить на эти зверства, не стоя с протянутой рукой перед Западом..
  • Nadiya L c05ff053
    Чому ж немає такої вимоги у слуг урода?
  • Герасим Устюгов
    Поки не почнем вбивати усіх хто причетний до узкого міра,це буде продовжуватись,українцям потрібно стати нацією егоїстів,та не зважати взагалі ні на кого,зробив щось,сказав щось проти України,повинен здохнути.
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