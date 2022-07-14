Женщин будут брать на военный учет только с их согласия, - Генштаб

Этот процесс предлагают начать не раньше, чем через месяц после того, как в Украине истечет особый период.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Генштаб.

Генеральный штаб ВС Украины разработал предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин будут брать на военный учет военнообязанных. Настоящий Перечень утвержден приказом Министра обороны Украины от 11.10.2021 №313 (с изменениями в соответствии с приказом Министра обороны Украины от 07.02.2022 №35, зарегистрированным Министерством юстиции Украины в этом году).

Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 года женщин, имеющих специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут принимать военный учет военнообязанных.

В то же время проведение общей мобилизации во время войны с РФ показало, что на военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования призвали около 1% женщин от общего количества мобилизованных.

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Большинство женщин назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в Вооруженных Силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

Таким образом, опыт развертывания воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований доказывает, что в государстве на сегодня нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете.

Учитывая это, Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработало предложения по взятию женщин на военный учет только с их согласия. Также предлагается приступить к проведению мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.

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