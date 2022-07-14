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Беларусь открывает границы для контрабанды подсанкционных товаров, - разведка

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Беларусь открывает границы для контрабанды подсанкционных товаров, - разведка
Командованию Государственного пограничного комитета Беларуси руководство страны предоставило негласное указание – не препятствовать фактам контрабандной деятельности на границах с Украиной, Польшей и Литвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

Отмечается, что решение связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим Лукашенко санкций со стороны стран Запада.

"Власти Беларуси надеются частично снизить дефицит поступлений в бюджет страны именно за счет максимального стимулирования контрабанды. В первую очередь — табачных изделий местных производителей.

Кроме того, таким образом режиму удастся частично обеспечить рынок Беларуси (а в дальнейшем и РФ) санкционными группами товаров, ранее доставлявшихся из стран ЕС. Список достаточно широк: запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и т.д. Чтобы усилить поток товаров, власти Беларуси ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС", — отметили в ГУР МО.

Пограничники Польши и Литвы уже заявляют об обнаружении крупных партий контрабандных белорусских табачных изделий в грузовых автомобилях.

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Топ комментарии

  • Вася Быколог
    Закрити пункти пропуску ізолювати мордор. Посилити охорону кордону. При спробі перетину - вогонь на враження.
  • дмитрий a4f273bf
    Если страны-соседи Белараши будут закрывать глаза на контрабанду, особенно это нас касается, так режим Бульбофюрера и дальше будет сидеть на всех стульях и рассказывать сказки, а мы снова можем получить удар с их территории, ну чтобы не скучали
  • Валерий Викторович 053e9aad
    та тут не нужно служить в контрразведке что бы это понять.
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