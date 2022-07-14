Венгрия не поддержит санкции против российского газа или "Газпрома", - Сийярто

Венгрия не готова обсуждать возможные санкции ЕС, направленные против поставок российского газа, как и не поддержит внесение в санкционный список российских "Газпрома" или "Газпромбанка".

Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Венгрии мы дали четко понять, что мы даже не готовы обсуждать какие-либо санкции на поставку газа. И мы дали четко понять, что мы никогда не проголосуем в поддержку санкционного списка, включающего "Газпром" или "Газпромбанк"", - сказал министр.

По словам Сийярто, сейчас правительство Венгрии занимается заполнением газохранилищ и приняло решение закупить "дополнительные объемы газа сверх тех объемов, которые установлены в наших долгосрочных контрактах". Переговоры о дополнительных объемах газа начались позавчера также со страной-агрессором.

"У нас есть два долгосрочных контракта – один с "газпромом", другой с Shell. И сейчас поверх этих объемов мы закупим дополнительно около 700 млн кубометров газа, ведь это – принципиальный максимум, который мы можем хранить в наших хранилищах до начала отопительного сезона. .. Наша цель – дополнительные 700 млн кубометров. Мы уже начали коммерческие переговоры – в обоих географических направлениях", - добавил глава МИД.

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