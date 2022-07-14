Венгрия не поддержит санкции против российского газа или "Газпрома", - Сийярто
Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Венгрии мы дали четко понять, что мы даже не готовы обсуждать какие-либо санкции на поставку газа. И мы дали четко понять, что мы никогда не проголосуем в поддержку санкционного списка, включающего "Газпром" или "Газпромбанк"", - сказал министр.
По словам Сийярто, сейчас правительство Венгрии занимается заполнением газохранилищ и приняло решение закупить "дополнительные объемы газа сверх тех объемов, которые установлены в наших долгосрочных контрактах". Переговоры о дополнительных объемах газа начались позавчера также со страной-агрессором.
"У нас есть два долгосрочных контракта – один с "газпромом", другой с Shell. И сейчас поверх этих объемов мы закупим дополнительно около 700 млн кубометров газа, ведь это – принципиальный максимум, который мы можем хранить в наших хранилищах до начала отопительного сезона. .. Наша цель – дополнительные 700 млн кубометров. Мы уже начали коммерческие переговоры – в обоих географических направлениях", - добавил глава МИД.