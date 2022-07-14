30% ракетных ударов в течение недели Россия наносила по объектам гражданской инфраструктуры Украины, – Генштаб ВСУ
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За неделю мы отбили атаки врага: ни один метр украинской земли не потерян. Однако противник продолжает наносить ракетные удары по территории Украины… В течение недели почти 30% ракетных ударов противника были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры, что свидетельствует о целенаправленности действий российского политического и военного руководства по геноциду украинского народа", – сказал Громов на брифинге в четверг.
В то же время, по его словам, по сравнению с прошлой неделей враг почти в полтора раза увеличил количество авиационных ударов: с 70 до 118.
"На прошлой неделе противник ежедневно наносил от семи до 12 авиационных ударов, а только 8 и 9 июля его авиацией было нанесено 50 ударов. Позавчера, 12 июля - 30 ударов. Поражались в основном объекты в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях", - уточнил Громов.
Кроме того, представитель Генштаба отметил, что с начала вооруженной агрессии противник нанес 630 ударов крылатыми ракетами типа "Искандер" и "Калибр" по территории Украины.