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В драмтеатре Херсона оккупанты устроили склад боеприпасов, – ГУР

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В драмтеатре Херсона оккупанты устроили склад боеприпасов, – ГУР
Российские оккупанты устроили склад боеприпасов в драматическом театре оккупированного Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В здании Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан состав артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12 июля. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    Херсон і без театру зможе обійтись...
  • Мобильный крематорий
    Значит херсонцам надо держаться как можно дальше от театра.
  • Валерий Викторович 053e9aad
    эти снаряды убивают Украинцев, похер где они их хранят, сравнять с землей и все.
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