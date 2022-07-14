В драмтеатре Херсона оккупанты устроили склад боеприпасов, – ГУР

Российские оккупанты устроили склад боеприпасов в драматическом театре оккупированного Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В здании Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан состав артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12 июля. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра", - говорится в сообщении.

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