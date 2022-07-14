Ракетный удар по Виннице повредил 55 домов, - ГСЧС
Об этом сообщил на брифинге ГСЧС Виктор Витовецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сейчас идет ликвидация пожара на кровле трехэтажного дома, площадь пожара 750 метров. Проводится разбор конструкций в доме быта "Юбилейный". В результате ракетных ударов повреждено около 55 домов разного назначения и 40 автомобилей. От ГСЧС работает более 160 человек и более 20 единиц техники, а также 9 психологов и 80 курсантов ГСЧС", - отметил Витовецкий.
Он подтвердил, что по состоянию на 14:30 есть данные о 20 погибших, в том числе погибли трое детей. За медицинской помощью обратилось 90 человек, из них более 50 человек госпитализированы, в том числе двое детей, 34 человека в тяжелом состоянии, добавил он.
Как сообщалось, Россия нанесла ракетный удар по Виннице. По предварительным данным, погибли 20 человек, среди них трое детей. По данным Нацполиции, без вести пропали 15 граждан.