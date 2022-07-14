Украина выступает за создание компенсационного механизма для жертв российской агрессии, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым создание компенсационного механизма, который поможет жертвам агрессии компенсировать потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время выступления на международной конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге.

"Время безжалостно и играет на Россию, люди не могут долго ждать справедливости. И если справедливость замедлили, люди чувствуют, будто ее нет. Чтобы обеспечить ощущение, что справедливость восстанавливается, нужно не только наказать виновных, нужно дать жертвам преступлений полную помощь и отстроить все, разрушенное этой агрессией", - объяснил президент.

По словам Зеленского, враг должен проиграть и на поле боя, и на уровне смыслов, чтобы "война стала тяжелым ущербом прежде всего для агрессора, а не для жертв".

"За всеми тысячами преступлений, совершенных во время войны России против Украины, стоит одна и та же группа лиц. Те, кто отдает преступные приказы, те, кто всегда одинаково лжет, те, кто уже девятый год думает, как сделать всем вокруг хуже и болезненнее.... Жизнь и достаток этой группы лиц обеспечивают другие лица - физические и юридические, активы, которые на них записаны, имущество, которым они владеют открыто, деньги, которые они спрятали в разных юрисдикциях", - продолжил глава государства.

"Украина выступала с предложением создать специальный компенсационный механизм. Компенсация ущерба, причиненного российской агрессией, может происходить за счет российских активов и средств, находящихся за рубежом России в других юрисдикциях", - подытожил Зеленский.

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