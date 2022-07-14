Мир должен увидеть и осознать: Россия - государство-террорист, - Зеленская
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Первая леди призвала мировое сообщество не игнорировать обстрел в Виннице, в результате которого погибли 20 мирных жителей, в том числе трое детей.
Об этом она написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Елена Зеленская опубликовала фотографию маленькой девочки, погибшей в результате обстрела.
"Это фото Фейсбук скроет от вас как "травмирующее". Будто горе и преступление можно отменить, просто скрывая. Но тот, кто имеет человечность, увидит: ребенок, его коляска, мама... Российская ракета", - написала первая леди.
Зеленская призвала признать РФ государством-террористом.
"Россия - государство-террорист. Мир, ты должен это увидеть и осознать. Если не испугаешься скрытого фото. Ведь горе, преступление и терроризм нельзя победить, просто скрывая его", - написала она.