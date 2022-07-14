Новости • Война

Мир должен увидеть и осознать: Россия - государство-террорист, - Зеленская

3 37928
Первая леди призвала мировое сообщество не игнорировать обстрел в Виннице, в результате которого погибли 20 мирных жителей, в том числе трое детей.

Об этом она написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Елена Зеленская опубликовала фотографию маленькой девочки, погибшей в результате обстрела.

"Это фото Фейсбук скроет от вас как "травмирующее". Будто горе и преступление можно отменить, просто скрывая. Но тот, кто имеет человечность, увидит: ребенок, его коляска, мама... Российская ракета", - написала первая леди.

Читайте: Обстрел Винницы войсками РФ: Число жертв возросло до 20, в том числе погибли 3 ребенка

Зеленская призвала признать РФ государством-террористом.

"Россия - государство-террорист. Мир, ты должен это увидеть и осознать. Если не испугаешься скрытого фото. Ведь горе, преступление и терроризм нельзя победить, просто скрывая его", - написала она.

Мир должен увидеть и осознать: Россия - государство-террорист, - Зеленская 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Ленка иди на хер. Кровь этого ребенка на руках твоего *****, конченная ты овца. Какого хера вы маланцы сраные во власть полезли? Из-за вас квартальных дрыщей вся эта канитель... КВН против КГБ. Я б тоже напал при таких раскладах
  • Валерий Викторович 053e9aad
    когда это говорит зеленский - это как минимум смешно, чувак у которого руки по локоть в крови от погибших мирных жителей, кого-то призывает что-то там делать, ты мудак до перврго дня войны сцал в трусы и не мог назвать роиссю страной - агрессором, грош тебе цена в базарный день , ты никто и звать тебя- никак, все понты твоего героизма основаны на пропаганде и политтехнологиях , все что ты умеешь - играть членом на роьяле , так бы и продолжал, но нет-же захотелось большего, вот и получили войну и десятки тысяч убитых мирных жителей и сотни детей. а ленка твоя чем занимается ? кофиек днем и винчик по вечерам в европейских барах попивает на ворованных деньгах сидит и горя не знает .
  • Марина 3e9b19fc
    краще б ото відео виклала..де дівча ще живе було..й мама з ногами...приберіть цю гадюку..і так зешобла з її чоловіком дістала відосиками, так ще вона виперлась харею торгувати
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости