Новости

ЕС поможет с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице, - Маасикас

4 55647
ЕС поможет с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице, - Маасикас
Европейский союз поможет Украине привлечь к ответственности виновных в ракетном ударе по Виннице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы - еще один акт усиливающихся нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные - привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу", - отметил он.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Число жертв в результате удара составляет 20 человек, в том числе 3 ребенка.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Вы идиоты? Кого искать? Это - *****! Террорист №1! Которого и надо ликвидировать, пока он окончательно не съехал крышей и не ударил ЯО.
    Боже, этот мир сгнил окончательно!
  • botoks
    я уже нашел - ***** -> шуйгу -> герасим -> начальник ЧМ -> командир ПЛ
  • Наглая Морда
    И так понятно кто виноват - вся русня
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости