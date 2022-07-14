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В Винницкой области 15 июля объявлен днем траура по погибшим во время ударов РФ по областному центру

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В Винницкой области 15 июля объявлен днем траура по погибшим во время ударов РФ по областному центру
15 июля в Виннице и области объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ по городу.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Число жертв в результате удара составляет 20 человек, в том числе 3 ребенка.

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