В Винницкой области 15 июля объявлен днем траура по погибшим во время ударов РФ по областному центру
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15 июля в Виннице и области объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ по городу.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Число жертв в результате удара составляет 20 человек, в том числе 3 ребенка.