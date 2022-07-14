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Жена рассказывает оккупанту об убитом офицерами русском солдате: "Пид#расы #баные думают война нах#й все спишет", - перехват ГУР. АУДИО

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В перехвате ГУР жена оккупанта рассказывает, как в Бурятию привезли убитого российскими офицерами солдата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Жена русского оккупанта простит найти любые возможности, чтобы вернуться с войны домой. Советует обратиться к матери, у которой связки в больницах, с целью получить справку о непригодности к службе.

Потом рассказывает историю о своей знакомой, у которой сына убили в Украине:

"Его привезли. Она хотела его помыть, в другой гроб переложить. А он был весь забинтованный… Прошел месяц и пришел его друг из армии, у него контракт закончился. Он тоже "там" был. Пришел к матери и сказал, что его убили два офицера. И что он был весь избит. Говорит, у меня контракт истек, я пойду главным свидетелем. Они сейчас эксгумацию хотят делать независимую экспертизу. Они его избивали и потом убили, застрелили. Я говорю, пи… его… (нехорошие люди). Думают, что война все спишет".

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Топ комментарии

  • Valter Valter
    Не убили а денацифицировали.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    весь выдуманный мир великой культурной роzzиюшки: балет, пушкин-достоевский, художники-музыканты... (часто вообще неузкие, а оккупированные) хйло и его тупорылое население спустили в унитаз привселюдно..
    кацапы - синтетический народец, и уж точно ошибка природы.. черновик Творца..
  • Alex Alex 3b1a281f
    тупа якась бурятская самка....вона НЕ розуміє,

    що руZZкі офіцери-вбивці забезпечили їй безбідне проживання в своєму кішлаку...
    так років на 2-3...
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