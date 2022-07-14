Войска РФ ударили по острову Змеиный, борются с остатками своей техники, - Генштаб ВСУ
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Российские войска сегодня нанесли авиационные удары по острову Змеиный.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Враг какой-то упорный, он не оставляет своих попыток что-то установить, какой-то контроль над нашей территорией. В 14 часов... мне доложили, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный... Они борются с остатками своей техники", – рассказал он.
По словам Громова, украинские войска контролируют территорию острова Змеиный, а впоследствии будут контролировать и всю акваторию Черного моря.