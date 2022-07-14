Войска РФ ударили по острову Змеиный, борются с остатками своей техники, - Генштаб ВСУ

Российские войска сегодня нанесли авиационные удары по острову Змеиный.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг какой-то упорный, он не оставляет своих попыток что-то установить, какой-то контроль над нашей территорией. В 14 часов... мне доложили, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный... Они борются с остатками своей техники", – рассказал он.

По словам Громова, украинские войска контролируют территорию острова Змеиный, а впоследствии будут контролировать и всю акваторию Черного моря.

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