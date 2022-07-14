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Войска РФ ударили по острову Змеиный, борются с остатками своей техники, - Генштаб ВСУ

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Войска РФ ударили по острову Змеиный, борются с остатками своей техники, - Генштаб ВСУ
Российские войска сегодня нанесли авиационные удары по острову Змеиный.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг какой-то упорный, он не оставляет своих попыток что-то установить, какой-то контроль над нашей территорией. В 14 часов... мне доложили, что противник сегодня нанес авиационный удар по острову Змеиный... Они борются с остатками своей техники", – рассказал он.

По словам Громова, украинские войска контролируют территорию острова Змеиный, а впоследствии будут контролировать и всю акваторию Черного моря.

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Топ комментарии

  • Chandler Bing
    Они думали что тупые укры высадились на остров, и теперь все будет наоборот. Кацапы на самолётах, а укры под огнем. Мы воюем с долб******.
  • Яр Холодний
    Дебіли бл*дь! Вони, мабуть, думають, що наші там залишили таємно гарнізон і той тихцем займається вивченням їхніх "нанотехнологій" Але нормальна інженерна розвідка знімає ті вцілілі вузли та агрегати які її цікавлять і вивозить на свою територію - в лабораторних умовах вивчать зручніше Що наші й зробили А залізяччя хай кришать - дрібно порване легше буде в море скидать і топить
  • Андрей Даркин
    САУ "Богдана и HIMARS-ы.. этого вполне достаточно
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