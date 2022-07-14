Новости • Война

СМИ оккупантов распространяют фейк о подготовке ВСУ ударов по Беларуси, - ГУР

5 49319
СМИ оккупантов распространяют фейк о подготовке ВСУ ударов по Беларуси, - ГУР
В Главном управлении разведки Минобороны опровергли заявления российских и белорусских СМИ о якобы подготовке ВСУ к ударам по Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Отмечается, что в последнее время в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики Беларусь. Среди таких объектов как одна из приоритетных целей упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".

В ГУР заявляют, что подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, проводимых РФ с целью втягивания Республики Беларусь в захватническую войну на территории Украины и укрывательства военных преступлений, совершивших и продолжающих совершать российские оккупанты на территории Украины.

Смотрите: Защитники Украины сбили на южном направлении вражеский дрон-камикадзе "Чекан" производства Беларуси. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Kolja Stambulskij
    так так ми не готуємося....но як тільки будемо готові то *******...
  • Сергей Иванченко 01727d49
    Ну это цирк какой то!!! Я бы на месте наших даже не заморачивался, а наоборот сказал бы - СУКИ СПИТЕ И ДУМАЙТЕ, КОГДА ВАМ НА БАШКУ РАКЕТЫ ПОЛЕТЯТ!!!
  • Инь Янь f32f1b38
    Друге питання - навіщщо? В нам окупований Крим та пів півдня, а ми такі фашисти підемо на білорусь, а Херсон най зачекає?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости