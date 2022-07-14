СМИ оккупантов распространяют фейк о подготовке ВСУ ударов по Беларуси, - ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны опровергли заявления российских и белорусских СМИ о якобы подготовке ВСУ к ударам по Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Отмечается, что в последнее время в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики Беларусь. Среди таких объектов как одна из приоритетных целей упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1".

В ГУР заявляют, что подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, проводимых РФ с целью втягивания Республики Беларусь в захватническую войну на территории Украины и укрывательства военных преступлений, совершивших и продолжающих совершать российские оккупанты на территории Украины.

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