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Зеленский об обстреле Винницы: "Такое не могли сделать люди, это скоты"

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Зеленский об обстреле Винницы: "Такое не могли сделать люди, это скоты"
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел Винницы дерзким актом российского террора.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Международной конференции по привлечению России к ответственности за преступления в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российские ракеты ударили по нашему городу Виннице. Обычный мирный город. Крылатые ракеты попали в два общественных здания. Разбиты жилые дома, медицинский центр – в нем пожар. Горели машины, трамваи. Это дерзкий акт российского террора. Такого не могли сделать люди. Это скоты! Восемь ракет, две из которых попали в центр города. По состоянию на эту минуту 20 человек погибли, среди них - трое детей, большое количество раненых...", - отметил президент.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка.

Смотрите: Зеленский о ракетном ударе рашистов по Виннице: Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Alex Newman
    Що ж ви зі скотом перемовини ведете? Вчора поговорили - сьогодні новий теракт. Тільки спробуйте здати південь зі своїм зерном, позаздрите Януковичу.
  • Старый зольдат
    Vова, тут ты прав. Но у меня к тебе вопрос - могли люди во время войны 2,5 года целенаправленно подрывать обороноспособность страны и красть из бюджета, или это делали скоты, а не люди?
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    Вова, а міг зробити ось це?

    Коростильов просив у ЗЕ-ленського у 2020 р. на створення системи ППО із дальністю 100 км всього 40 млн. дол. та 2 роки

    Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги Источник: https://censor.net/ru/n3317208
    і не зможемо списувати міліардні борги БабломойМойському
    "Діду Байден, де наші Петріоти ??? Дай Петріота та корабля з матросами !"

    поки Боневтік, будемо вмиватись кровью своїх співвітчизників, рідних та своєю !!!!
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