США вместе с Украиной, пока Украина не победит, - госпожа посол Бринк в ответ на удар РФ по Виннице

Как передает Цензор.НЕТ, об этом госпожа посол написала в твиттере.

"В то время, как международные эксперты встречаются сегодня в Гааге на Конференции по вопросам привлечения к ответственности за военные преступления в Украине, Россия совершает еще одно ужасное нападение, унося жизнь невинных гражданских в Виннице. США вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию России" – написала Бринк.

As international experts meet at the Ukraine Accountability Conference today in the Hague, Russia commits another horrific attack claiming lives of innocent civilians in Vinnytsia. The United States stands with Ukraine until Ukraine prevails against Russia’s brutal aggression.