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США вместе с Украиной, пока Украина не победит, - госпожа посол Бринк в ответ на удар РФ по Виннице

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США вместе с Украиной, пока Украина не победит, - госпожа посол Бринк в ответ на удар РФ по Виннице
Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар России по Виннице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом госпожа посол написала в твиттере.

"В то время, как международные эксперты встречаются сегодня в Гааге на Конференции по вопросам привлечения к ответственности за военные преступления в Украине, Россия совершает еще одно ужасное нападение, унося жизнь невинных гражданских в Виннице. США вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию России" – написала Бринк.

Смотрите: Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.. ФОТО

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас после ракетного удара России по Виннице заявил, что преступления россиян будут расследованы, а виновные – привлечены к ответственности.

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Топ комментарии

  • Aleksiey Ykropovich
    Вибачте але аби були разом на справді то вже б два десятки а то й більше Ф35 патролювали небо й збивали рашистів ракети ще над їх теріторією.
  • Лаур
    "Военный эксперт" Олег Жданов сегодня заявил, что он не понимает планов нашего командования, которое не уничтожает антоновский и жд мост в Херсоне, тем самым позволяя врагу снабжаться и окапываться на этом направлении. Ведь враг всё равно эти мосты уничтожит, если ВСУ отобьёт Херсон.
    Так же он заявляет о непонятных переговорах о вывозе зерна с прекращением огня на линии фронта, что приведёт в последующем к катастрофе.
    До сегодня я не помню, чтобы у него были подобного рода заявления и критика в сторону нашего командования."

    Скоріш за все наше вище командування планує домовлятись ?
  • V 2af7597c
    Пані посол, а може треба нарешті надати ракети з дальністю хоча б 300 км? Чи боїтесь, що путен нападе?
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