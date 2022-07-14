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Рашисты планируют запустить северодонецкий "Азот", что может привести к техногенной катастрофе, - Гайдай

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Рашисты планируют запустить северодонецкий "Азот", что может привести к техногенной катастрофе, - Гайдай
Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области рашисты хотят снова запустить химическое предприятие "Азот", что может привести к техногенной катастрофе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Запуск "Азота" может привести к техногенной катастрофе. Оккупанты осознанно подвергают опасности северодончан, заставляя их выходить работать на завод", - отметил он.

По словам Гайдая, на днях рашисты в своих пропагандистских СМИ заявили о своих планах возобновить деятельность северодонецкого "Азота".

"В свою очередь Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината и невозможно без соответствующих специалистов.

В результате вражеских обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А и 1-Б, цех азотной кислоты. Пострадала практически вся инфраструктура предприятия - системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС", - пояснил глава ОВА.

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  • Вася Шевченко f77d76ba
    В Мариуполе горит завод "Сателлит"



    Как говорит наше сопротивление - лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет ... На месте мраZоты я бы начал оборачиваться чаще
  • Марк Муржи
    Взоровать его на хер, этот Азот!! И так пол-Украины отдали врагу, почти 5 областей! Сколько можно побеждая -отступать и на блюдечке всё оставлять окупантам и зерно и заводы и фабрики и транспорт и людей!! А за сдачу Херсонской и Запорожкой областей кто-нибудь ответит??..Уже пять месяцев прошло со времени предательства нашего высшего эшалона власти! Никак не выродят предателей!!Наверное слишком высокая шишка?? Если не первое лицо???
  • Andry Moon
    Якщо кому цікаво що таке ІПСО то оцей вкид якраз ним і є. Загорнуте в словоблуддя про "можливу катастрофу", повідомлення про запуск заводу. Цей придурок вже не вперше розповсюджує подібне, свідомо чи ні - х/з...
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