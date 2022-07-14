Рашисты планируют запустить северодонецкий "Азот", что может привести к техногенной катастрофе, - Гайдай

Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области рашисты хотят снова запустить химическое предприятие "Азот", что может привести к техногенной катастрофе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Запуск "Азота" может привести к техногенной катастрофе. Оккупанты осознанно подвергают опасности северодончан, заставляя их выходить работать на завод", - отметил он.

По словам Гайдая, на днях рашисты в своих пропагандистских СМИ заявили о своих планах возобновить деятельность северодонецкого "Азота".

"В свою очередь Group DF, в состав которого входит завод, заявили, что это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината и невозможно без соответствующих специалистов.

В результате вражеских обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А и 1-Б, цех азотной кислоты. Пострадала практически вся инфраструктура предприятия - системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС", - пояснил глава ОВА.

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