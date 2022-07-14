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После обстрела Винницы задержаны несколько десятков человек, их допрашивают СБУ и Нацполиция, - Монастырский

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После обстрела Винницы задержаны несколько десятков человек, их допрашивают СБУ и Нацполиция, - Монастырский
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил о задержании нескольких десятков человек после ракетных ударов в Виннице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек. Их сейчас опрашивают в органах полиции и Службы безопасности Украины. После этого можно будет что-нибудь сказать", - отметил глава МВД.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Известно о 22 погибших вследствие обстрела.

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Топ комментарии

  • VV SH e45b0889
    У Вінниці і області зараз стільки переселенців, що я абсолютно не здивуюсь, що там сотні агентів ФСБ.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Это немытое чмо не учитывает одного,что, лично у меня,реакция теперь не заканчивать войну,а бомбить их роддома ,чтоб они свой выводок даже домой не успели донести
  • Olga Martyniuk
    В тилу повно зрадників, колаборантів та й серед переселених осіб можуть бути.
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