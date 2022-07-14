После обстрела Винницы задержаны несколько десятков человек, их допрашивают СБУ и Нацполиция, - Монастырский
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил о задержании нескольких десятков человек после ракетных ударов в Виннице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек. Их сейчас опрашивают в органах полиции и Службы безопасности Украины. После этого можно будет что-нибудь сказать", - отметил глава МВД.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Известно о 22 погибших вследствие обстрела.