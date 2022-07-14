Харьковские волонтеры собирают средства на монокуляр ночного видения для спецподразделения - роты "Сайгон"

Харьковские волонтеры собирают средства на приобретение монокуляра ночного видения PVS-14 для специального подразделения, известного как рота "Сайгон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Антон Авксентьев.

Он отметил: "Белые вещи - это не практично, почти как жить в Харькове. Но чтобы нам продолжать жить в своем самом лучшем и родном городе, кто-то должен уничтожать врагов. А мы - помогать чем можем.

Моя одногруппница Anastasia Yegorova вместе с сестрой открыла сбор средств на монокуляр ночного видения PVS-14 для специального подразделения, известного как рота "Сайгон" (там наш коллега из кафедры политологии Каразинского университета Вячеслав Целуйко).

Сумма сбора – 140 000 гривен. Срок – до вечера субботы.

В наше студенческое время Настя собирала на подарки и тортики для одногруппников-именинников, а вот оно как получилось…

Прошу приобщиться, у кого есть такая возможность.

Приватбанк – 4149 6090 0541 7516 Кубель А.И.

Монобанк – 5375 4112 0247 1160 Егорова Д.И.

PayPal - [email protected]

Лично благодарен всем, кто отзовется".