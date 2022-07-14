Харьковские волонтеры собирают средства на монокуляр ночного видения для спецподразделения - роты "Сайгон"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Антон Авксентьев.
Он отметил: "Белые вещи - это не практично, почти как жить в Харькове. Но чтобы нам продолжать жить в своем самом лучшем и родном городе, кто-то должен уничтожать врагов. А мы - помогать чем можем.
Моя одногруппница Anastasia Yegorova вместе с сестрой открыла сбор средств на монокуляр ночного видения PVS-14 для специального подразделения, известного как рота "Сайгон" (там наш коллега из кафедры политологии Каразинского университета Вячеслав Целуйко).
Сумма сбора – 140 000 гривен. Срок – до вечера субботы.
В наше студенческое время Настя собирала на подарки и тортики для одногруппников-именинников, а вот оно как получилось…
Прошу приобщиться, у кого есть такая возможность.
Приватбанк – 4149 6090 0541 7516 Кубель А.И.
Монобанк – 5375 4112 0247 1160 Егорова Д.И.
PayPal - [email protected]
Лично благодарен всем, кто отзовется".