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Харьковские волонтеры собирают средства на монокуляр ночного видения для спецподразделения - роты "Сайгон"

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Харьковские волонтеры собирают средства на монокуляр ночного видения для спецподразделения - роты "Сайгон"
Харьковские волонтеры собирают средства на приобретение монокуляра ночного видения PVS-14 для специального подразделения, известного как рота "Сайгон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Антон Авксентьев.

Он отметил: "Белые вещи - это не практично, почти как жить в Харькове. Но чтобы нам продолжать жить в своем самом лучшем и родном городе, кто-то должен уничтожать врагов. А мы - помогать чем можем.

Моя одногруппница Anastasia Yegorova вместе с сестрой открыла сбор средств на монокуляр ночного видения PVS-14 для специального подразделения, известного как рота "Сайгон" (там наш коллега из кафедры политологии Каразинского университета Вячеслав Целуйко).

Сумма сбора – 140 000 гривен. Срок – до вечера субботы.

В наше студенческое время Настя собирала на подарки и тортики для одногруппников-именинников, а вот оно как получилось…

Прошу приобщиться, у кого есть такая возможность.

Приватбанк – 4149 6090 0541 7516 Кубель А.И.

Монобанк – 5375 4112 0247 1160 Егорова Д.И.

PayPal - [email protected]

Лично благодарен всем, кто отзовется".

Топ комментарии

  • Oleksandr Pohribnyi
    В той час, коли волонтери збирають кошти на необхідне для ЗСУ, суд скасовує борги коломойського.
  • Κασσιόπεια Искра
    а як думаешь буде єрмак допомагати українській армії після вагнергейту та здачі Півдня?
    Також відмічу що там не лишень єрмак.

    Навіть по прізвищу зрозуміло що там не одна еще скотина. ฅʕ•̫͡•ʔฅ
  • Victor Frey
    вчора суд списав Коломойському борг 4.5 млрд ПриватБанку. Озброєння та амуніція на фронт то не на часі
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