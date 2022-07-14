Оккупанты хотели установить контроль над Углегорской ТЭС, но украинские воины заставили их отступить, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 14 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжается сто сорок первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Российские оккупанты цинично продолжают наносить удары по гражданским объектам на территории Украины. После сегодняшних ракетных ударов по центру города Винницы обнаружили тела 22 погибших, среди которых и дети. В списке пропавших без вести остаются 39 человек. Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около сотни человек.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем вражеские подразделения обстреляли населенные пункты Дорошевка и Грабовское Сумской области.

Читайте: 30% ракетных ударов в течение недели Россия наносила по объектам гражданской инфраструктуры Украины, – Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении противник пытается удержать занятые ранее рубежи и позиции. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии города Харькова и населенных пунктов Протопоповка, Прудянка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное. Нанес авиационных ударов неподалеку от Петровки. Вел воздушную разведку с оперативно-тактическими БПлА "Орлан-10" вблизи Василенкова и Шевченкового.

В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвенкового, Богородичного, Кутузовки, Большой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки. Задействовал авиацию для удара по району Маяков.

Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулько наши воины успешно отразили.

Смотрите: Последнее видео с девочкой, которую убила сегодня российская ракета в Виннице. ВИДЕО

В Донецком направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии столкновения. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. Ведет разведку для поиска слабых мест в обороне наших войск.

Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Спирное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледар, Белогоровка, Выемка, Семигорье, Майское, Покровское и другие. Нанес авиаудары в частности неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу потери и заставили отступить.

Также смотрите: Автомобиль лесоводов наехал на мину в Житомирской области - есть погибшие, -РДА. ФОТО

На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных и штурмовых действий враг не вел. Обстреливал наши позиции по артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Новоукраинка, Времовка, Ольговское, Темировка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандреевка, Невельское, Орехов и другие.

На Южнобугском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степной Долины, Прибугского, Александровки, Зари, Котляревого, Любомировки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарцев, Яковлев, , Княжевки, Ивановки, Красного Яра и других населенных пунктов. Применил авиацию для удара неподалеку от Таврического.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает блокировать северо-западную часть Черного моря и наносит ракетные удары по объектам на территории Украины.

Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который каким-либо образом пытается избежать боевых действий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена рассказывает оккупанту об убитом офицерами русском солдате: "Пид#расы #баные думают война нах#й все спишет", - перехват ГУР. АУДИО