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Воин ВСУ Илья Кротенко просит помочь со сбором средств на приобретение квадрокоптера для нужд подразделения

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Воин ВСУ Илья Кротенко просит помочь со сбором средств на приобретение квадрокоптера для нужд подразделения
Бывший сотрудник Министерства молодежи и спорта, а ныне военнослужащий ВСУ Илья Кротенко просит помочь со сбором средств на приобретение квадрокоптера для нужд подразделения, где он проходит службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу военного в фейсбуке.

"Для эффективного и ответственного выполнения своих обязанностей и служебных задач мне и моему подразделению нужен новый хороший квадрокоптер. В идеале "Мавик 3". Предыдущий, приобретенный раньше, целый и невредимый, но по определенным техническим причинам использовать его сейчас не безопасно и не желательно. Поэтому покупаем новый. Цена вопроса 80-85 тыс. грн.

Я хотел бы приобрести его за свой счет, но армейская зарплата задерживается, а гражданской после законодательных нововведений, похоже, я больше не увижу. Поэтому мне очень стыдно, но я снова должен обращаться к вам за помощью. От себя сразу забрасываю на счет первые 25 тыс. грн. Это все, что у меня сейчас есть. Осталось собрать еще 60. Буду признателен за любую поддержку", - написал Кротенко.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк:

5168 7520 0381 5464

Кротенко Илья Геннадиевич

IBAN: UA743052990262086400934571884

Моно:

4441114429809906

PayPal: [email protected]

Воин ВСУ Илья Кротенко просит помочь со сбором средств на приобретение квадрокоптера для нужд подразделения 01

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