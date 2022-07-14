Воин ВСУ Илья Кротенко просит помочь со сбором средств на приобретение квадрокоптера для нужд подразделения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу военного в фейсбуке.
"Для эффективного и ответственного выполнения своих обязанностей и служебных задач мне и моему подразделению нужен новый хороший квадрокоптер. В идеале "Мавик 3". Предыдущий, приобретенный раньше, целый и невредимый, но по определенным техническим причинам использовать его сейчас не безопасно и не желательно. Поэтому покупаем новый. Цена вопроса 80-85 тыс. грн.
Я хотел бы приобрести его за свой счет, но армейская зарплата задерживается, а гражданской после законодательных нововведений, похоже, я больше не увижу. Поэтому мне очень стыдно, но я снова должен обращаться к вам за помощью. От себя сразу забрасываю на счет первые 25 тыс. грн. Это все, что у меня сейчас есть. Осталось собрать еще 60. Буду признателен за любую поддержку", - написал Кротенко.
Реквизиты для помощи:
ПриватБанк:
5168 7520 0381 5464
Кротенко Илья Геннадиевич
IBAN: UA743052990262086400934571884
Моно:
4441114429809906
PayPal: [email protected]