Портнов уехал, но его антиукраинское дело живет, – адвокат Новиков

Несмотря на то, что соратник Януковича Андрей Портнов уехал из Украины, его дело живет, а его люди продолжают работать как в судебной системе, так и в органах власти.

Об этом заявил адвокат Илья Новиков возле Печерского суда, где должно было состояться заседание по иску одиозного пророссийского деятеля против Петра Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Отмечается, что сразу после возвращения в Украину Портнов инициировал ряд уголовных производств против пятого президента Порошенко. Портнов также подал иски против органов местной власти из-за переименования улиц с советских на украинские названия и против издания украинских учебников, из которых изъяли российскую версию исторических событий.

Еще одно дело по заявлению Портнова – по заводу "Кузница на Рыбальском", который производил военные корабли для ВМС ВСУ. Как сообщали на предприятии, силовики заблокировали производственные процессы, а само криминальное производство негативно повлияло на обороноспособность государства. Среди дел, возбужденных против Порошенко, в частности, дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

"Если кто-то волнуется о благосостоянии Портнова и о том, вернется ли он или навсегда останется, то я уверен, что нет оснований волноваться. Он вернется. Все условия для этого есть. Его есть кому встречать. Его друзья остаются на Банковой. И главное – остаются методы, которыми Портнов и его "юридическая команда" начинали работать по так называемым "делам Порошенко," – говорит Новиков.

Читайте также: Военнообязанного Портнова выпустили из Украины

Проект UkraineWorld от Internews Ukraine в своем исследовании в 2020 году установил, что Портнов активно пытался дискредитировать украинскую Революцию Достоинства и последующие проевропейские реформы в стране, а также продвигать антизападные программы.

"Не случайно первое из этих дел – уголовное производство по событиям в Керченском проливе - было зарегистрировано на второй день после инаугурации президента Зеленского после возвращения Андрея Портнова в Украину, 21 мая 2019 года. Оно полностью играло на стороне России", – отмечает Новиков и напоминает, что на материалы этого "дела" ссылался в Совбезе ООН представитель РФ Небензя.

"И во время судебного разбирательства в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, и во время судебного разбирательства в Гааге - во время всех этих производств Российская Федерация и ее представители использовали именно такие нарративы и именно такие материалы, которые были указаны в уголовном производстве, открытом ДБР по заявлению Портнова: якобы события 2018 года, когда российские корабли открыли огонь по украинским кораблям в Керченском проливе, захватили команду и затем почти год удерживали под стражей, это была "украинская провокация", - отмечает Новиков.