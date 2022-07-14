Путин подписал закон о специальных мерах в экономике для обеспечения российской армии
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
По новому закону, юридические лица в России не смогут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, когда эти контракты касаются проведения этих операций. Также российское правительство сможет устанавливать особое "правовое регулирование трудовых отношений в отдельных организациях", позволяющее переработку, работу ночью, в выходные и праздничные дни.
При этом российское правительство получило право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.
Законопроект о специальных мерах в экономике был разработан российским правительством и внесен в госдуму 30 июня. Дума приняла закон 6 июля, а через два дня его одобрил совет федерации.