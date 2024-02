Послы ЕС начали обсуждать седьмой пакет санкций против России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня провели консультации по новому пакету санкций против России. Завтра будут предложения, в понедельник – обсуждение, в среду – утверждение, если все пойдет хорошо", – отметил он.

EU ambs consulted about new sanctions package on #Russia 2day. proposal 2morrow, discussion Mon & approval Wed if all goes well. likely to incl gold, high-tech & pharma dual-use goods,closing of some loopholes, listings (mainly oligarch family members), higher gas tariff #Ukraine