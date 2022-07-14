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Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о намерении уйти в отставку

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Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о намерении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что сегодня намерен уйти с должности. По его мнению, у итальянского правительства больше нет поддержки в парламенте и нет условий для эффективной работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет La Stampa.

"Я хочу объявить, что сегодня вечером уйду в отставку... Сегодняшние голоса в парламенте очень важный фактор", - рассказал господин Драги во время заседания Совета министров Италии.

В ходе голосования о доверии правительству в итальянском парламенте сенаторы от партии "Движение пяти звезд" отказались поддерживать вотум доверия. Де-факто отказ партии от участия в голосовании обозначил ее выход из парламентского большинства. Марио Драги ранее заявлял, что не считает функционирование Кабмина возможным без поддержки партии.

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Топ комментарии

  • ватникобой
    Драги не бежит, его начала дрочить партия 5 звезд в коалиции темой дороговизны газа и бензина. Как известно эта партия известна своей любовью к Путину, и то что они завели свою шарманку синхронно с Газпромом - неудивительно. Жалко, Драги был на удивление проукраинским итальянцем, и не популистом что вообще сенсация для Италии последних десятилетий
  • Иван Петров ca745c26
    Дураки радуются. Путин своими прихвостнями крошит всю нашу коалицию. Джонсон, Драги, болгарин. Во Франции сделал парламент почти нежизнеспособным. Зато у нас найвелычниший боневтик.
  • Иван Петров ca745c26
    Драги был за Украину
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