Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что сегодня намерен уйти с должности. По его мнению, у итальянского правительства больше нет поддержки в парламенте и нет условий для эффективной работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет La Stampa.

"Я хочу объявить, что сегодня вечером уйду в отставку... Сегодняшние голоса в парламенте очень важный фактор", - рассказал господин Драги во время заседания Совета министров Италии.

В ходе голосования о доверии правительству в итальянском парламенте сенаторы от партии "Движение пяти звезд" отказались поддерживать вотум доверия. Де-факто отказ партии от участия в голосовании обозначил ее выход из парламентского большинства. Марио Драги ранее заявлял, что не считает функционирование Кабмина возможным без поддержки партии.

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