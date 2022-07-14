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Франции нужно готовиться к полной остановке поставок газа из России, - Макрон

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Франции нужно готовиться к полной остановке поставок газа из России, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия использует газ как оружие войны и необходимо быть готовым к прекращению его поставок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Выступая по случаю национального праздника Франции, Макрон сказал, что часть этой мобилизации будет привлекать французских потребителей и предприятия для уменьшения потребления энергии.

"Нам нужно подготовиться к сценарию, когда придется обходиться полностью без российского газа", - сказал французский президент.

Он отметил, что в ближайшее время представит подробный план сдерживания энергопотребления.

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Макрон также отметил, что на фоне вторжения России, Франции необходимо продолжать укреплять свою армию, ускорить производство новой военной техники и пополнить свои запасы боеприпасов.

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Топ комментарии

  • Семен Шкаралупа
    Може ***** подзвонити, нє?
  • Юрий Панда
    Нужно было начинать готовиться к этому ещё в 2014 году.
  • Mart 4901d45f
    готовьтесь, как раз под зиму и отключат всем.
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