Франции нужно готовиться к полной остановке поставок газа из России, - Макрон
4 83723
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия использует газ как оружие войны и необходимо быть готовым к прекращению его поставок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Выступая по случаю национального праздника Франции, Макрон сказал, что часть этой мобилизации будет привлекать французских потребителей и предприятия для уменьшения потребления энергии.
"Нам нужно подготовиться к сценарию, когда придется обходиться полностью без российского газа", - сказал французский президент.
Он отметил, что в ближайшее время представит подробный план сдерживания энергопотребления.
Макрон также отметил, что на фоне вторжения России, Франции необходимо продолжать укреплять свою армию, ускорить производство новой военной техники и пополнить свои запасы боеприпасов.