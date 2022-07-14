Франции нужно готовиться к полной остановке поставок газа из России, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия использует газ как оружие войны и необходимо быть готовым к прекращению его поставок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Выступая по случаю национального праздника Франции, Макрон сказал, что часть этой мобилизации будет привлекать французских потребителей и предприятия для уменьшения потребления энергии.

"Нам нужно подготовиться к сценарию, когда придется обходиться полностью без российского газа", - сказал французский президент.

Он отметил, что в ближайшее время представит подробный план сдерживания энергопотребления.

Читайте: РФ обвинила Францию в "нарушении дипломатического этикета" из-за обнародования разговора Путина и Макрона

Макрон также отметил, что на фоне вторжения России, Франции необходимо продолжать укреплять свою армию, ускорить производство новой военной техники и пополнить свои запасы боеприпасов.