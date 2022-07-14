Президент Италии Маттарелла не принял отставку премьера Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг вечером не принял отставку премьера страны Марио Драги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают римские СМИ.

Теперь, согласно решению главы государства, парламент Италии должен провести голосование, которое покажет, располагает ли правительством Драги поддержкой большинства депутатов.

СМИ отмечают, что такое голосование может состояться в ближайшую среду.

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