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Президент Италии Маттарелла не принял отставку премьера Драги

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Президент Италии Маттарелла не принял отставку премьера Драги
Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг вечером не принял отставку премьера страны Марио Драги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают римские СМИ.

Теперь, согласно решению главы государства, парламент Италии должен провести голосование, которое покажет, располагает ли правительством Драги поддержкой большинства депутатов.

СМИ отмечают, что такое голосование может состояться в ближайшую среду.

Читайте: Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о намерении уйти в отставку

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Как же этим ****** щас обидно Уже бы генерал-прапорщика получили как недоношенков
  • Сум
    Маццарелла?
  • Підлога Маккартні
    А дед у них был Пармезан Иванович
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