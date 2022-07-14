Спартц: В Конгрессе США нужно создать общую рабочую группу для контроля за помощью, поступающей в Украину

Американский конгрессвумен Виктория Спартц предлагает создать рабочую группу по контролю над предоставленной помощью Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своем сайте.

В сообщении отмечается: "Меня ужасает то, что некоторые сейчас предполагают, что поддержка надзора за более чем 50 миллиардами долларов помощи Европе – не все, которые предоставляются непосредственно Украине – является некой "прокремлевской". Напротив, отсутствие надзора лишь создает ненужные риски, которыми могут воспользоваться нашими противниками.

Я должна сказать, что любой, кто говорит, что ответственность не нужна, является "прокремлевским", потому что единственная сторона, которая извлекает выгоду от того, что оружие не попадает в нужные руки, - это российская сторона. Независимо от того, то ли украинцы гибнут на поле боя, потому что у них закончились боеприпасы, то ли нападения под фальшивым флагом с применением оружия США, только Россия выигрывает, когда Америка не знает, куда идет ее поддержка, финансируемая налогоплательщиками.

Надлежащий надзор и упрощенные логистические процессы будут иметь следующие ключевые преимущества для Украины и Соединенных Штатов:

1. Предоставьте гарантии американским налогоплательщикам, чтобы наш электорат продолжал поддерживать помощь Украине.

2. Повышение эффективности и скорости доставки помощи на передовую.

3. Снижение рисков саботажа со стороны таких стран как Россия, Китай, Иран и т.д.

Эти преимущества очевидны. Я не знаю, почему кто-либо из моих коллег подумает, что проактивность Конгресса – чтобы нам не пришлось искать наше оружие в Сирии или Мексике – это плохая идея, учитывая наш повышенный уровень поставок передовых систем за границей.

Помощь Украине, выделенная на сегодняшний день:

Март 2022 г. Пакет на 13,6 млрд долл.

Предназначено для Украины:

$2,9 млрд прямой военной помощи

$100 миллионов на продовольственную помощь

$30 млн на интеграцию украинской электросети с европейской

Другое:

$4,2 млрд – питание, здравоохранение и гуманитарная помощь Украине, соседним странам и перемещенным украинским беженцам

$3 млрд – военные операции США в Европе

$1,2 млн – Государственный департамент "Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии"

$650 миллионов – иностранное военное финансирование для Украины и соседних стран

$647 млн – Фонд поддержки экономики Украины и соседних стран

$550 миллионов – пополнить исчерпаемые запасы оружия в США

$175 миллионов – санкции и правоохранительные органы

$125 млн – дипломатическая деятельность США в Украине

Пакет в мае 2022 года на 40 миллиардов долларов

Предназначено непосредственно для Украины:

$8,75 млрд – экономическая поддержка украинского правительства

$6 миллиардов долларов – оружие, снабжение, обучение и материально-техническая поддержка украинских военных

Другое:

$10 миллиардов – пополнить и увеличить исчерпаемые запасы оружия в США

$4 млрд – военные операции США в Европе

$5 млрд – гуманитарная помощь Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения России (еда, жилье, другие формы помощи) через НПО, администрируется USAID

$4 млрд – иностранное военное финансирование (FMF) для Украины и соседних стран

$1 млрд – поддержка для украинских беженцев в США

$650 млн – Европейский банк реконструкции и развития и Глобальная программа сельского хозяйства и продовольственной безопасности

$120 миллионов – обеспечение выполнения законов и санкций".

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