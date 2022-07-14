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Спартц: В Конгрессе США нужно создать общую рабочую группу для контроля за помощью, поступающей в Украину

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Спартц: В Конгрессе США нужно создать общую рабочую группу для контроля за помощью, поступающей в Украину
Американский конгрессвумен Виктория Спартц предлагает создать рабочую группу по контролю над предоставленной помощью Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своем сайте.

В сообщении отмечается: "Меня ужасает то, что некоторые сейчас предполагают, что поддержка надзора за более чем 50 миллиардами долларов помощи Европе – не все, которые предоставляются непосредственно Украине – является некой "прокремлевской". Напротив, отсутствие надзора лишь создает ненужные риски, которыми могут воспользоваться нашими противниками.

Я должна сказать, что любой, кто говорит, что ответственность не нужна, является "прокремлевским", потому что единственная сторона, которая извлекает выгоду от того, что оружие не попадает в нужные руки, - это российская сторона. Независимо от того, то ли украинцы гибнут на поле боя, потому что у них закончились боеприпасы, то ли нападения под фальшивым флагом с применением оружия США, только Россия выигрывает, когда Америка не знает, куда идет ее поддержка, финансируемая налогоплательщиками.

Надлежащий надзор и упрощенные логистические процессы будут иметь следующие ключевые преимущества для Украины и Соединенных Штатов:

1. Предоставьте гарантии американским налогоплательщикам, чтобы наш электорат продолжал поддерживать помощь Украине.
2. Повышение эффективности и скорости доставки помощи на передовую.
3. Снижение рисков саботажа со стороны таких стран как Россия, Китай, Иран и т.д.

Эти преимущества очевидны. Я не знаю, почему кто-либо из моих коллег подумает, что проактивность Конгресса – чтобы нам не пришлось искать наше оружие в Сирии или Мексике – это плохая идея, учитывая наш повышенный уровень поставок передовых систем за границей.

Помощь Украине, выделенная на сегодняшний день:

Март 2022 г. Пакет на 13,6 млрд долл.

Предназначено для Украины:

$2,9 млрд прямой военной помощи

  • $100 миллионов на продовольственную помощь
  • $30 млн на интеграцию украинской электросети с европейской

Другое:

  • $4,2 млрд – питание, здравоохранение и гуманитарная помощь Украине, соседним странам и перемещенным украинским беженцам
  • $3 млрд – военные операции США в Европе
  • $1,2 млн – Государственный департамент "Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии"
  • $650 миллионов – иностранное военное финансирование для Украины и соседних стран
  • $647 млн – Фонд поддержки экономики Украины и соседних стран
  • $550 миллионов – пополнить исчерпаемые запасы оружия в США
  • $175 миллионов – санкции и правоохранительные органы
  • $125 млн – дипломатическая деятельность США в Украине

Пакет в мае 2022 года на 40 миллиардов долларов

Предназначено непосредственно для Украины:

  • $8,75 млрд – экономическая поддержка украинского правительства
  • $6 миллиардов долларов – оружие, снабжение, обучение и материально-техническая поддержка украинских военных

Другое:

  • $10 миллиардов – пополнить и увеличить исчерпаемые запасы оружия в США
    $4 млрд – военные операции США в Европе
    $5 млрд – гуманитарная помощь Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения России (еда, жилье, другие формы помощи) через НПО, администрируется USAID
    $4 млрд – иностранное военное финансирование (FMF) для Украины и соседних стран
    $1 млрд – поддержка для украинских беженцев в США
    $650 млн – Европейский банк реконструкции и развития и Глобальная программа сельского хозяйства и продовольственной безопасности
    $120 миллионов – обеспечение выполнения законов и санкций".

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Топ комментарии

  • Микола Мазуренко
    Дєрьмак все стирить без варіантів. Так було і є.
  • Nadiya L c05ff053
    Коли преЗедент звільнить Єрмака і Татарова?
  • Нестор Несторенко
    Что бы там ни истерили дерьмак и милованов, всем ясно, что она права. А эти негодяи не стоят и пыли на ее обуви.

    А милованов за хамство в ее сторону, должен быть выкинут из своей (не своей) должности под зад сраной метлой.
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