В Гааге создали группу диалога для привлечения РФ к ответственности за преступления

В Гааге участники конференции по привлечению к ответственности за преступления РФ во время войны в Украине создали Группу диалога по ответственности для Украины.

Как предает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что генпрокурор Ирина Венедиктова приняла участие в конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге. 45 стран-участников согласовали Политическую декларацию о сотрудничестве для достижения общего результата. Группа Диалога, основанная на этом мероприятии, должна объединить национальные, европейские и международные инициативы по документированию и правосудию для международных преступлений. Работа группы по поддержке Украины будет руководствоваться Офисом генерального прокурора.



"Также в документе отмечена работа украинских прокуроров и правоохранителей по документированию и расследованию международных преступлений во взаимодействии с мировым сообществом, а также привлечении к ответственности тех, кто совершает зверства на нашей земле", - говорится в сообщении.

"Справедливость и ответственность являются фундаментальными для достижения мира и безопасности. Итак, наилучшим противодействием действиям России являются две вещи. Первое – международное сообщество должно обеспечить победу Украины. Второе – те, кто совершает международные преступления, должны быть привлечены к ответственности", – отметила Ирина Венедиктова во время своего выступления.

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Генеральный прокурор констатировала, что демократический мир сталкивается с серьезным врагом, которым является государство-изгнанник, стремящийся подорвать международный порядок.



"Конференция, организованная Правительством Нидерландов, Офисом прокурора Международного уголовного суда и Европейской Комиссией, дала возможность на самом высоком уровне обсудить конкретные шаги и предстоящие усилия", - говорится в сообщении.



"Прекращение безнаказанности за основные международные преступления является нашей общей ответственностью. Несмотря на то, что Украина продемонстрировала, что она способна справиться с бременем расследований и судебных преследований, учитывая масштабы и тяжесть этих преступлений, справедливость для жертв может быть достигнута только в симбиозе с международным сообществом", – заметила Венедиктова.

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