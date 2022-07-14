Специальный трибунал относительно российской агрессии должен быть создан как можно скорее, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специальный трибунал по расследованию российских преступлений в Украине должен быть создан как можно скорее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении.

Зеленский напомнил, что "вследствие всего одного ракетного удара по Виннице убиты 23 человека, трое детей до 10 лет, и это, к сожалению, не окончательное количество. Одна из ракет уничтожила медицинский центр "Нейромед".

"Если бы кто нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене, как это было бы названо? Разве не терроризмом? Россия оборвала жизнь девочки в то время, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям. Конференция, на которой решали, что нужно сделать, чтобы каждый российский военный был наказан", - сказал он.

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После этого, сказал также президент, "ни у кого не может быть никакого сомнения, что как можно быстрее нужен специальный трибунал относительно российской агрессии против Украины".

Он также подчеркнул необходимость "ввести такие ограничения российского энергетического экспорта, которые не позволят террористам покрывать свои расходы за счет международного сообщества".

Напоследок он обратился к экипажу подлодки, из которой были выпущены ракеты по Виннице. "Хочу, чтобы команда этой посудины, из которой вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что их ожидает", - заявил он.

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