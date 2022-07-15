США разрешили торговать с Россией удобрениями и лекарствами

Министерство финансов США в пятницу опубликовало генеральные лицензии, согласно которым разрешается торговля с Россией отдельными категориями товаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, США сняли санкции по торговле российскими продуктами питания, семенами, удобрениями, репродуктивным материалом для выращивания животных, лекарствами и медицинским оборудованием.

Также американский Минфин уточнил область применения санкций в отношении России в сфере телекоммуникаций и интернет-технологий, а также финансовых услуг.

Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.

"США не вводили санкций в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудования и лекарств, связанных с Россией", – говорится в сообщении.

Отдельной генеральной лицензией США разрешили до 16 декабря совершать транзакции с группой компаний SEFE Securing Energy for Europe GmbH – бывшей дочерней компании российского "Газпрома" Gazprom Germania GmbH.

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