На южном направлении ВСУ уничтожили 18 россиян, склад боеприпасов и вражескую технику, - ОК "Південь"

На юге ВСУ уничтожены 18 россиян, самоходная гаубица "Гвоздика" и полевой склад боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

"Вертолетными парами враг наносил удары утром и в полдень по северу Херсонщины, пытаясь поразить наши позиции, но успеха не имел, был вынужден, уклоняясь от огня, ретироваться. Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет.

Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

Подтверждены потери противника в объеме 18 рашистов, самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав боеприпасов. Остальные результаты доразведываются", - говорится в сообщении.

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