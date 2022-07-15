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Российские оккупанты эвакуировались из здания Херсонской ОГА

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Российские оккупанты эвакуировались из здания Херсонской ОГА
"Правительства" российских коллаборантов и гауляйтеров эвакуировались из здания Херсонской ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он объяснил, что в оккупированной Россией области было создано два "правительства" - отдельно "правительство" предателей с Сальдо и Стремоусовым, и две недели назад сформировали "правительство" во главе с сотрудниками российской ФСБ.

Два "правительства" сбежали из захваченной ими ОГА, объяснил Хлань.

"Сейчас эти два правительства эвакуировались из здания Херсонской ОГА, потому что они в последнее время там расположились, занимали все кабинеты и вели бурную деятельность по хищению Херсонщины. Но последние два дня их уже нет. Они где-то расположились в других местах", - считает Хлань.

При этом депутат облсовета уточнил, что сотрудники российской спецслужбы умышленно разместили среди больных в местной больнице, чтобы использовать гражданских как "живой щит".

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Топ комментарии

  • Денис Власенко addd82a7
    ruzke-kurwy!
  • Voc Vox
    так что объявленное освобождение Херсона откладывается -вот так вот ермак договорился не зря в Турцию слета
  • Voc Vox
    а вы говорите нешпион он
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