Парой тактических бомбардировщиков Су-24 РФ атаковала остров Змеиный, - ОК "Південь"
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Российские оккупанты активизировали боевую авиацию на юге Украины. В частности, враг атаковал наземные ВСУ под Херсоном и остров Змеиный.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".
Отмечается, что враг не достиг цели.
"Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки техники, которые брошены им на острове Змеиный. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для разведки результатов своего удара", - говорится в сообщении.