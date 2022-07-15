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Парой тактических бомбардировщиков Су-24 РФ атаковала остров Змеиный, - ОК "Південь"

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Парой тактических бомбардировщиков Су-24 РФ атаковала остров Змеиный, - ОК "Південь"
Российские оккупанты активизировали боевую авиацию на юге Украины. В частности, враг атаковал наземные ВСУ под Херсоном и остров Змеиный.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

Отмечается, что враг не достиг цели.

"Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки техники, которые брошены им на острове Змеиный. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для разведки результатов своего удара", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ ударили по острову Змеиный, борются с остатками своей техники, - Генштаб ВСУ

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  • Бруно Адольфович
    Асфальтом не зіб'єш.
  • Кіт Семен
    чому не збили?
  • Вася Путлер
    Почему Антоновский мост в Херсоне не разрушен до сих пор?Орки эшелонами сейчас завозят по нему в город боеприпасы, бетонные конструкции и лес для укрепления оборонительных сооружений. Если еще такое положение продлиться 2-3 дня мы город не возьмем никогда. осенью кацапстан объявит что это рассея и будет угрожать ядерной бомбой
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