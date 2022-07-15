Враг атаковал три района Днепропетровской области, бил из разного оружия, - Резниченко

Российские оккупанты обстреляли три района на Днепропетровщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

"Напряженная ночь тревог и обстрелов. Российская орда атаковала сразу три района области. Целили по нашим городам и селам из разного оружия.

В Никопольском районе из-за обстрела загорелось топливо. Пожарные укрощали пламя несколько часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов.

В Криворожском районе враг снова обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска.

В Синельниковском районе "прилет". Ракета попала в школу. Там серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы", - говорится в сообщении.

Указывается, что информация о погибших и пострадавших уточняется.

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