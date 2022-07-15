После уничтожения ВСУ вражеского склада в оккупированной Новой Каховке в РФ призывают мстить и прицельно бить по мостам в Украине

После уничтожения ВСУ вражеского склада во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил, что пора уничтожать мосты через Днепр.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил Коротченко в эфире пропагандистского телеканала.

"Настало время ударов по мостам, обрушить мосты в Днепр", - заявил он.

Коротченко заявляет, что "за каждый украинский удар" по Херсону и Новой Каховке, которые Коротченко назвал российскими, "один из мостов должен быть обрушен в Днепр" и что "не надо стесняться делать".

Коротченко сказал, что мосты – это легитимные военные цели, как и горюче-энергетический комплекс.

Он заявил, что западные должностные лица должны быть лишены физической возможности приезжать с визитами в Киев и вообще бояться этого делать.

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