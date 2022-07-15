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После уничтожения ВСУ вражеского склада в оккупированной Новой Каховке в РФ призывают мстить и прицельно бить по мостам в Украине

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После уничтожения ВСУ вражеского склада в оккупированной Новой Каховке в РФ призывают мстить и прицельно бить по мостам в Украине
После уничтожения ВСУ вражеского склада во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил, что пора уничтожать мосты через Днепр.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил Коротченко в эфире пропагандистского телеканала.

"Настало время ударов по мостам, обрушить мосты в Днепр", - заявил он.

Коротченко заявляет, что "за каждый украинский удар" по Херсону и Новой Каховке, которые Коротченко назвал российскими, "один из мостов должен быть обрушен в Днепр" и что "не надо стесняться делать".

Коротченко сказал, что мосты – это легитимные военные цели, как и горюче-энергетический комплекс.

Он заявил, что западные должностные лица должны быть лишены физической возможности приезжать с визитами в Киев и вообще бояться этого делать.

Читайте: ВСУ нанесли удары по пунктам управления войск РФ и посадочной площадке в Новой Каховке, - ОК "Південь"

Топ комментарии

  • Вася Путлер
    зато наши упорно не бъют по мостах. По Антоновскому мосту орки круглосуточно везут эшелонами боеприпасы, лес , бетонные конструкции для строительства оборонных сооружений. разрушить мост есть чем нет команды. чонгар №2 потом скажут как всегда "ну прое%али "
  • Бенина Мама
    Штатам давно пора стереть Парашу с лица Земли. Вместе со всем её гнилым народцем.
  • Яр Холодний
    "Відчуття болю залежить від того, з якого кінця палиці ти знаходишся!" Кацапи не розуміють чужого болю - бо звикли спричинять його іншим Саме тому починають несамовито верещать "А нас-то за что?" коли бить починають їх
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