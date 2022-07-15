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Более 10 мощных взрывов раздалось утром в Николаеве, - Сенкевич

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Более 10 мощных взрывов раздалось утром в Николаеве, - Сенкевич
Утро в Николаеве началось со взрывов. В городе и области сработали сирены воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

Как сообщается, раздалось более десяти взрывов. Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Более 10 мощных взрывов раздалось только в Николаеве! Воздушная тревога продолжается! Не выходите из домов и укрытий! Всю важную информацию сообщу вам со временем", - написал Сенкевич.

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Топ комментарии

  • аспм мпри
  • Konsatntin Kotsan
    Потрібно знищити міст в Херсоні Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон... питання деокупації міста Херсона і обстрілів Миколаєва буде закрите, чому наші цього не роблять незрозуміло...
  • stanis nasvaiko
    Якщо на кацапський терор не відповідатиме терором, то він продовжуватиметься й надалі.
    А можливо, що Зеленський спеціально підігрує путіну - намагаються зламати українців, щоб ті погодилися на поступки.
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