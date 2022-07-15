Более 10 мощных взрывов раздалось утром в Николаеве, - Сенкевич
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Утро в Николаеве началось со взрывов. В городе и области сработали сирены воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.
Как сообщается, раздалось более десяти взрывов. Жителей просят оставаться в укрытиях.
"Более 10 мощных взрывов раздалось только в Николаеве! Воздушная тревога продолжается! Не выходите из домов и укрытий! Всю важную информацию сообщу вам со временем", - написал Сенкевич.