Более 10 мощных взрывов раздалось утром в Николаеве, - Сенкевич

Утро в Николаеве началось со взрывов. В городе и области сработали сирены воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

Как сообщается, раздалось более десяти взрывов. Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Более 10 мощных взрывов раздалось только в Николаеве! Воздушная тревога продолжается! Не выходите из домов и укрытий! Всю важную информацию сообщу вам со временем", - написал Сенкевич.

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