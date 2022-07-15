352 ребенка погибли в результате агрессии РФ, более 657 ранены, - Офис генпрокурора

От российской агрессии пострадали более 1009 детей: 352 ребенка погибли и более 657 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"14 июля в результате ракетных обстрелов врагом центра г. Винница погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков. Еще четверо детей получили ранения", - говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 352, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

Смотрите также: "Посмотрите на нее живую", - Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице. ВИДЕО

Также российские обстрелы и бомбардировки повредили 2126 учебных заведений, из них 216 разрушены полностью.

В Офисе генпрокурора уточнили, что эти цифры не окончательны - их еще уточняют на оккупированных и освобожденных территориях, в местах, где продолжаются боевые действия.