69-летняя женщина ранена в результате обстрела Харьковщины российскими оккупантами, - ОВА

Российские оккупационные войска продолжают бить по гражданской инфраструктуре Харькова.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 3 часов ночи две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе. Взрывом поврежден фасад здания заведения, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса.

Еще одна ракета ударила во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения. Предварительно – жертв и пострадавших нет.

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В течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, спасатели ликвидировали пожары.

В Чугуевском районе в результате обстрелов осколочных ранений получила женщина 69 лет", - говорится в сообщении.

В то же время, продолжил Синегубов, на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. В Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы.

"Оккупанты вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В районе Изюма враг пытается вести наступательные действия в направлении Славянска. Наши защитники наносят оккупантам потери ежедневно. Разведка Национальной гвардии совместно с артиллеристами 40-й бригады уничтожили две российские установки "Нона", - подытожил глава ОВА.

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