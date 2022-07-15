69-летняя женщина ранена в результате обстрела Харьковщины российскими оккупантами, - ОВА
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Так, около 3 часов ночи две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе. Взрывом поврежден фасад здания заведения, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса.
Еще одна ракета ударила во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения. Предварительно – жертв и пострадавших нет.
В течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, спасатели ликвидировали пожары.
В Чугуевском районе в результате обстрелов осколочных ранений получила женщина 69 лет", - говорится в сообщении.
В то же время, продолжил Синегубов, на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. В Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы.
"Оккупанты вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В районе Изюма враг пытается вести наступательные действия в направлении Славянска. Наши защитники наносят оккупантам потери ежедневно. Разведка Национальной гвардии совместно с артиллеристами 40-й бригады уничтожили две российские установки "Нона", - подытожил глава ОВА.